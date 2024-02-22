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    • Haberler > Dünya > Yunanistan'da olaylar çıktı! Arıcılar başkentte eylem yaptı

    Yunanistan'da olaylar çıktı! Arıcılar başkentte eylem yaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yunanistan, Eylem, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yunanistan'ın dört bir yanından arıcılar Atina'da toplanarak Yunan hükümetine sektörün karşılaştığı zorluklara çözüm bulma çağrısında bulundu.

    Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da gösteri yaptı.

    Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.

    Arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları gösteriye arıcı kıyafetleriyle katıldı.

    Göstericiler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman içinde bıraktı.

    Arıcılar ayrıca, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimin artırılmasını talep etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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