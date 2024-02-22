Yunanistan'da olaylar çıktı! Arıcılar başkentte eylem yaptı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Yunanistan'ın dört bir yanından arıcılar Atina'da toplanarak Yunan hükümetine sektörün karşılaştığı zorluklara çözüm bulma çağrısında bulundu.
Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da gösteri yaptı.
Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.
Arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları gösteriye arıcı kıyafetleriyle katıldı.
Göstericiler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman içinde bıraktı.
Arıcılar ayrıca, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimin artırılmasını talep etti.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı