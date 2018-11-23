Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenman sırasında futbolculardan Ogenyi Onazi, hava topu mücadelesinde Murat Cem Akpınar ile çarpışması sonucu boynunun üzerine düştü. Boynundan sakatlanan Onazi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Onazi'nin boynunda hafif hassasiyet olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden beden eğitimi öğretmenleri de teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek verip, Fenerbahçe maçında başarı diledi.

Onazi'nin sağlık durumu

Trabzonspor'un akşam antrenmanında boynunun üzerine düşen ve hastaneye kaldırılan bordo-mavili futbolcu Ogenyi Onazi'de, herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi'nin antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan oyuncumuza sahada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra KTÜ Farabi Hastanesi acil servisine gönderildi. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrası herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak oyuncumuzun devam eden ağrılarından dolayı bir süre daha gözlem altında tutulması uygun görüldü."