Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 213 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 liradan, bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 425 liradan, 194,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,25 liradan, bin 372 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 392 liradan, 686 liradan alınan Yarım Ziynet 696 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.