Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

İSTANBUL

Küresel odaklar “Cinsiyetsiz toplum” için canla başla çalışıyor. Bu konuda kirli odaklar projesini BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli K-Pop (Kore pop müziği kültürü) üzerinden yapıyor. Takipçi kitlesi genellikle 12-18 yaş arası olan BTS hayranları kendilerine ‘ordu’ gibi talimatla düzenli bir şekilde hareket ediyor. Giyindikleri kıyafetler, şarkı sözlerindeki imalardan ve renk renk saçlarına kadar özel olarak tasarlanmış... BTS’nin dinlendiği her yerde eşcinselliğe duyulan sempati artış gösteriyor. Belleklerde daha çocuk yaşta eşcinsel kimliğin temelleri atılıyor. Hayranlık üzerinden eş cinselliğe kapı aralanıyor.

ERİŞİM ENGELLENEBİLİR

¥“Çocuklar, farkında olmadan bu akımlardan etkileniyor” diyen Dijital iletişim uzmanı Said Ercan aileleri uyarıyor ve ekliyor: Narsist bir karakter oluşturuyorlar, ‘Siz değerlisiniz’ mottosuyla çocuklar, kendi hayatlarına başka bir müdahaleye karşı çıkıyorlar. Hukuki olarak belki Türkiye’de erişim engeli verilebilir ve veliler uyarılabilir, birçok veli bunun farkında değil. Gruba ‘çocuklarım’ diyen ergen fanlar var. Grubun resimlerini ve isimlerini kullanıyorlar, kendi hesapları yok. Tam bir bütünleşme yaşıyorlar. Grup hakkında en ufak eleştiride linç hareketi başlatıyorlar. Dini bitirmek istiyorlar. Z kuşağını hazırlayıp nötrleştirme, bir anlamda robotlaştırma peşindeler. Kültürel bir emperyalizm empoze ediliyor, bu gruplar dünyada meşhur edilerek rol model oluşturuluyor.

SAVUNMASIZLAR

¥“Hedeflenen kitle muhafazakâr camia” ifadelerini kullanan İnsan hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Avukat Cihat Gökdemir şunları söyledi: Muhafazakâr camiaya şu söyleniyor; ‘Batı kültürü kötü bir kültürdür ama Doğu’da ahlak var, değerler var.’ O yüzden Doğu kültürü bize yakın bir kültürdür denilip bunun bize daha kolay kabul ettirilmesi sağlanıyor. Bu noktada Batı’dan gelen her şeye karşı kendini odaklamış ailelerin, Doğu’dan gelen bu tür kültürel akıma karşı hiçbir öz savunmaları yok. O savunmaları olmadığı için de çocuklarını nasıl koruyacaklarını bilemiyorlar.

'NE OLACAK Kİ' BAKIŞ AÇISI BÜYÜK YANLIŞ

¥ Meseleyi sosyal medyada sürekli gündemde tutan gazeteci Mehmet Ali Önel: Bu çocukların suçu yok. Bunlar genellikle liseliler. Birileri tarafından yönlendiriliyorlar. Toplu mesajlarla saldırıp topluca ardından kesiliyorlar. Çocuklar tehlikenin farkında değil. Arka planı küresel organizasyon. Özelikle İslam coğrafyasını seçiyorlar. Dinini içini boşaltıp insanların inançları ve kültürlerini kendi seçsin amacındalar. Yaratılışa kafa tutmak istiyorlar. Aileler batı akımının zararlarından dolayı buraya biraz daha masum bakıyor. Hatayı burada yapıyorlar. ‘Ne olacak bir müzik grubu’ sözleri en büyük yanlış. Bu yanlışa düşmesinler. Tablo vahim... Başta ebeveynler herkese duyurulur. Böyle devam ederlerse on sene sonra sokaklar bunlardan geçilmeyecek.