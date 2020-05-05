Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukların evde kaldığı dönemde kaliteli vakit geçirmeleri için yeni bir çalışma hayata geçirdi. Sanat dünyasının ve te- levizyon ekranlarının deneyimli isimleri, evlerinde ve ofislerinde kamera karşısına geçerek çocuklar için masal anlattı. Ünlü isimlerin anlattığı masallar, dünden itibaren EBA TV ekranlarında ve MEB Anadolu Masalları YouTube Kanalı’nda çocuklarla buluşmaya başladı. Altan Erkekli, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Şule Bilgiç, Burak Sergen, Cem Öğretir, Eda Özülkü, Emre Altuğ, Esra Erol, Işın Karaca, Kerem Alışık, Kıraç, Metin Özülkü, Müge Anlı, Nazlı Çelik, Seda Öğretir, Ceyda Düvenci, Tamer Karadağlı, Zahide Yetiş, Zara, Zuhal Topal, Ece Üner, Hülya Koçyiğit, Buket Aydın, Pınar Altuğ, Sertap Erener ve Halit Ergenç ata mirası masalları çocuklar için anlattı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Anadolu Masalları Projesi ile çocuklarımızın hayal güçlerini ve ruh dünyalarını derinleştirmelerine ve geliştirmelerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımızın hem eğitimleri hem de evde nitelikli zaman geçirmeleri için kaliteli içerikler oluşturmaya çalıştığımız bu dönemde sanatçılarımızın ve televizyon ekranlarının tecrübeli isimlerinin bu değerli sosyal sorumluluk projesine sundukları katkıyı çok kıymetli buluyoruz” dedi. Ekranlarda gördükleri ünlülerden masal dinlemek, öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.



‘Elif ile Alp’ten çocuklara destek

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, global salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak maksadıyla bir kitapçık hazırladı. "Elif ile Alp" ismi verilen kitap sayesinde ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olmanın amaçlandığı hikâyede, çocuklarla yapılabilecek interaktif etkinlikler de yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitapçığımızı yayımladık. Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. Bütün imkânlarımızla çocuklarımızın yanında olma çabasındayız" ifadesini kullandı.

