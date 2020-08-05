Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaca, günümüz çağında yapay zekânın çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle mühendis olmak isteyenlerin bu konuya ağırlık vermesi gerektiğini belirten Karaca, şöyle konuştu: Endüstriyel Veri Bilimciliği, Siber Fiziksel Güvenlik ve Kriptografik Mühendisliği, Robot Koordinatörlüğü, IT/ IoT Çözüm Mimarlığı, Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği, Bulut Hesaplama Uzmanlığı, Veri Güvenliği Uzmanlığı, Şebeke Geliştirme Mühendisliği, 3D Yazıcı Mühendisliği, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı gibi bölümler geleceğin meslekleri arasında yer alacak. Ayrıca koronavirüs salgını sonrası sağlığın önemi bir kere daha arttı. Pandemi sürecinde bütün dünya aşı yarışına girdi. Yani biyoteknolojinin ne kadar önemli olduğu görüldü.