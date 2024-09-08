14 ayar altın emzik Bursa'da ilgi odağı oldu! 3 yıldır raflarda bulunuyor

Bursa'da kuyumculuk yapan Bahadır Ablak, farkındalık oluşturmak için 3 yıldır altın emzik satıyor. Sapı altından üretilen altın emziğin sadece maddi değerinin olmadığını ifade eden Ablak, insanların bebekliğine dair saklayabilecekleri güzel bir hatırla olduğunu belirtti.

Son zamanlarda doların ve euronun yükselmesiyle birlikte altın yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Altın takılara olan rağbetin azalmasıyla birlikte kuyumcular yeni yöntemleri denemeye başladı. Bursa'da kuyumculuk yapan kuyumcular yüzük, küpe, saat, bilezik gibi aksesuarların yanında yeni ürünleri satmaya başladılar.

3 Yıldır altın emzikleri raflarında 4 bin 230 liradan satışa sunduklarını belirten mağaza sorumlusu Bahadır Ablak, vatandaşların torunlarına ve yakın akrabaların yeni doğan bebekleri için hediye aldıklarını söyledi. Altın emziğin sadece maddi bir hediye olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ablak, çocukluğa dair güzel bir anı da olabileceğini söyledi.

"ÇEYREK ALTIN FİYATINDA AMA HATIRASI YETER"

Bir altın emzik fiyatının çeyrek altın fiyatında olduğunu ama hatırası olan güzel bir hediye olacağını belirten mağaza satış sorumlusu Bahadır Ablak:

"Yaklaşık 3 yıldır altın emzik, biberon gibi ürünleri satıyoruz. İnsanlar artık sadece yatırım amaçlı ürünlere yönelerek takı gibi ürünlerden uzaklaşamaya başlamıştı. Biz de bunu değiştirmek için bu ürünlerin satışına başladık. Herkes çoluğuna çocuğuna torununa bir şeyler almak ister değer verir ama maddi durumu izin vermiyor olabilir. Bir asgari ücretli 4 bin liralık bir çeyrek altın almaya kalkınca bile maddi durumu zorlanıyor. Az önce gördüğünüz emzik bir çeyrek değerine yakın fakat siz bunu torununuza ya da yakınızın çocuğuna aldığınızda ona hatıra kalabilecek. Bu hatıraya o çocuk yıllar sonra baktığında bence bana bu kadar değer veriliyordu diyebilecek” dedi.

"TAMAMEN SAĞLIKLI"

Bebeklerin narin vücutlarına herhangi bir zarar vermeyeceğini söyleyen Ablak: