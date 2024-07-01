3 Temmuz tarihine dikkat! Benzin, motorin, oto gaz ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

3 Temmuz'da Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) açıklanmasıyla sigara ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı veri sonrası benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, oto gaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor.

Temmuz ayının en önemli gündem maddelerinden biri de ÖTV zamları. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte ÖTV zamları da belli olacak.

YÜZDE 20'LİK ZAM BEKLENTİSİ

2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak. Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor.

BENZİN, MOTORİN VE OTO GAZA NE KADAR ZAM GELECEK?

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Oto gaz grubunda ise 1.80 lira artış olacak.

ÖTV ZAMMI SİGARA FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansıyacak. ÖTV zammıyla birlikte 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacak ve en çok ucuz sigaraların fiyatı artacak. 56 lira olan en ucuz sigaranın fiyatının 66 liraya çıkması bekleniyor.