Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 208,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 208,90 liradan, bin 375 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 396 liradan, 190,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194,30 liradan, bin 344 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 364 liradan, 672 liradan alınan Yarım Ziynet 682 liradan ve 336 liradan alınan Çeyrek Ziynet 341 liradan satıldı.