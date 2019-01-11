Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama, kredi olarak para verilmesi değil, sistem üzerinden borcun kapatılması şeklinde işleyecek. Borcunu ödemekte zorlananlar için başvuran kişinin bir ya da birden fazla kart borcu varsa, hepsi kapatılacak, toplam tutar 60 aya kardar vadelendirilecek. Başvuru Ziraat Bankası’na yapılacak. Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olması gerekecek. Şu anda kartların gecikme faizi yüzde 2,75 seviyesinde bulunuyor. Ziraat Bankası ise 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 faizle kredi kullandıracak. Yüzde 2,75’le 10 bin liralık borç 24 ayda 21 bin 798 liraya çıkarken, Ziraat’in uygulaması ile 24 ay vadede 11 bin 733 lira olarak ödeniyor.