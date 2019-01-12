Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin önceki gün duyurduğu Halkbank esnaf kredisinin detayları belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Halkbank tarafından, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2019 yılına devreden kredilere, bu sene geçerli olmak üzere yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak. KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara da 100 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi verilecek. Ayrıca geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara 2019 yılında kullandırılacak krediler ile, önceki yıllarda yine bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devrolanlar için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Kararla; esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019’a devredenler için, yüzde 100 faiz indirimi uygulanması da hüküm altına alındı. Halkbank’ın bu kapsamda açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.