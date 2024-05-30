6 haftada tam 7,22 milyar dolar... Yabancılar, tahvile doymuyor! Borsadan kaçıyor…

Çeyrek altın bir ay sonra 4 bin TL'nin altında! Piyasalar iki kritik veriyi bekliyor

Çeyrek altın bir ay sonra 4 bin TL'nin altında! Piyasalar iki kritik veriyi bekliyor

Piyasalarda son dakika! Borsa bugün 10.400 desteğini korudu, 10.481’den kapandı. Dolar ise 32,25 TL’den günü tamamlıyor. Yabancı yatırımcılar son 6 haftada 7,22 milyar dolarlık Türk tahvili alıp, 163,3 milyon dolarlık hisse senedi sattılar. Cazip TL getirisi ve TÜFE’de düşüş beklentisi tahvili daha fazla öne çıkarırken; yüksek faiz ortamı ve borsada çok hızlı yaşanan yükselişler, hisse senetlerinde kâr satışlarını beraberinde getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar sakin bir işlem günü geride kalırken; Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün, kritik 10.400 desteğine yaklaştı. Gelen tepki alımlarıyla birlikte endeks, tekrar yukarı döndü ve 10.481’den kapandı. Döviz kurlarında da yatay seyir devam ederken; dolar 32,25 TL’den günü tamamlıyor. Gecelik TL faizleri de %52,21’de konumlanarak, politika faizi üzerindeki seyrini sürdürüyor.

YABANCI GİRİŞİ SÜRÜYOR

Bugün Merkez Bankası tarafından 24 Mayıs haftasına dair, yabancı yatırımcıların portföy hareketlerini gösteren menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Geçen hafta yabancı yatırımcılar 1 milyar 570 milyon dolarlık tahvil alışı daha gerçekleştirdi. Böylece yabancıların son 6 haftalık tahvil alış tutarı, 7 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu girişlerle birlikte son bir ayda gösterge faiz 45,50 seviyelerinden 41,80 seviyelerine kadar geriledi.

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YABANCI NEDEN TAHVİL ALIYOR?

Sıkı para politikasına duyulan güven, TL’nin yüksek getiri sunması ve yakın gelecekte öncelikle baz etkisiyle TÜFE’nin gerileyecek olması, Türk tahvillerine yabancı ilgisini artırıyor. Tahvil yatırımları; yüksek orandan giriş yapıp, faizler geriledikçe, yatırımcısına daha fazla kazandırıyor. İki yıllık gösterge tahvil faizinde yaşanan gerilemeyle birlikte, tahvile yatırım yapan fonlarda aylık getiri %6’ya kadar yükselmişti. Bu ürün, son dönemde TL’deki en yüksek getiri olarak öne çıkmıştı.

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HİSSEDE SINIRLI SATIŞ

Bu arada son 6 haftalık dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi yatırımları farklılık gösterdi. 19 Nisan-24 Mayıs arasındaki dönemde yabancı yatırımcılar 4 hafta satış tarafında, 2 hafta ise alış tarafında yer aldı. Son olarak açıklanan 24 Mayıs haftasında, 27,9 milyon dolarla sınırlı hisse satışı gerçekleştirdiler. Yabancılar, 6 hafta toplamında ise nette 163,3 milyon dolarlık hisse sattılar.

YABANCI NEDEN HİSSE SATIYOR?

Borsada son dönemde pozitif beklentilerin daha hızlı ve önden fiyatlandığı görülürken, 11.000 üzerinde ciddi dirençle karşılaşan endekste, yabancı satışları artmaya başladı. Bununla birlikte endekste 10.400 üzerinde tutunma çabası da devam ediyor. Borsa için uzun vadede beklentiler pozitifken; kısa vadede yüksek faiz oranları ile son bilançolarda kârlılıkların ve marjların baskılandığının görülmesi, hisse senetlerini frenliyor.