Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otelde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin, Türkiye ve İzmir'e birçok hizmeti bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan seçimle 5 yıl süreyle göreve geldiğini hatırlatan Pakdemirli, "Şimdi hep şunu bekliyorlar, şunu istiyorlar, oy oranlarında bir miktar düşüş olsun ki, tekrar seçimle ilgili gündem ortaya konulsun, muhalefet bunu istiyor. Bu bir haktır ama Türkiye'de çok fazla seçime gidilmiştir. Son 16 yılda sizler destek oldunuz, bu iktidar ne istediyse yaptınız." diye konuştu.

Sorunların hepsini bildiklerini dile getiren Pakdemirli, Türkiye'nin son dönemde, bu kadar desteğe rağmen çok ciddi "istikrarsızlaştırma hareketi" yaşadığına işaret etti.

Bakan olduğu dönemde, ortada hiçbir sebep yokken dövizin 4 liradan 7,5 liraya kadar tırmandırıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Bunu tırmandıran iç piyasalar değil, yurt dışından başlamış bir operasyon. Allah'a şükür kontrolü ele aldık, ama diğer taraftan girdi maliyetlerimiz de arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, normal seviyelere çekmelerine rağmen gübrenin geçen seneye göre yüzde 50-55, yemin ise yüzde 40 arttığına dikkati çekerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday ve arpada geçen yıla göre en az yüzde 25-30 daha yüksek fiyatla alım fiyatı açıklayacak." dedi.

Geçen yıla ait kalan destek ödemelerinin çoğunu mart sonunda tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Pakdemirli, "Mümkün mertebe daha fazlasını vermek istiyoruz. Ocak ayında 2 katrilyon, şubat ayında 3 katrilyonun yanı sıra, mart ayında da 3,7 katrilyon lira toplam destek ödemesi yapacağız. Bugün Türkiye’nin destekleri biz geldiğimizde 1,9 milyar lira iken şu anda 16,1 milyar liraya geldi." bilgisini paylaştı.

"Patates üretiminde karantina alanları genişlemedi"

Pakdemirli, tarımın siyasete konu edildiğini ve siyasetçilerin sektör üzerinden rant elde etmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Genel Başkan hanımefendi çıkıyor, 'patates üretimini Türkiye'de yasakladınız' diyor. Türkiye'de ortalama 4,5 milyon ton patates üretiliyor. Ekim alanları biraz daralmış ama verimlilik artmış. Bana dahi gelmeyecek bir karar var, karantina alanları. 'Hastalık alanlara 20 yıl patates dikemezsin' diyoruz. Bu karar bana dahi gelmeyecek kadar önemsiz. Bununla ilgili genişleme yok. Son 4 yıl öncesinde neyse aşağı yukarı aynı. Bu karantina alanlarını bahane ederek 'Türkiye'de patates ekimini yasakladınız' diyorlar. Böyle bir cahillik yapılabilir mi, anlamıyorum."

Türkiye'nin yağışlı bir sezon geçirdiğini hatırlatan Pakdemirli, bundan dolayı patates ekiminin biraz geciktiğini de vurguladı. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Erken hasat patates biraz gecikecek gibi görünüyor. O yüzden 15-20 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede 20 Nisan'da bitecek bir kota getirdik. Diyorlar ki 'bakan bir dondurulmuş patates firmasının danışmanıydı, onun firması bu patatesleri getirecek.' Üç tane kuyruklu yalan, birbirinin peşine takılıyor. Hepsi bunun bedelini yargıda ödeyecek. Her kim ne yazdıysa, bir tane de zavallı bir köşe yazarı var, o da yazmış, bunların hepsi bedelini yargıda ödeyecek. Dondurulmuş patates firmasının sofralık patatesle ne işi var?"

"iktidarla yerel yönetimin birlikte yürümesi şart"

Muhalefetin hiçbir projesi olmadığını ve vatandaşın gönlüne giremediğini belirten Pakdemirli, bundan dolayı kendilerine çamur attıklarını ifade etti.

Torbalı'da 750 kişinin istihdam edileceği tarıma dayalı ihtisas büyükbaş besi organize sanayi bölgesi kuracaklarını, bin 300 dekar alanı sulayacak Çakırbeyli Göleti'ni yatırım programına alacaklarını aktaran Pakdemirli, burada aynı zamanda 1 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Torbalı'da hizmetin devam etmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bu hizmetlerin devamının sağlanması için iktidarla yerel yönetimin birlikte yürümesi şart. Bu sebeple AK Parti'ye vizenin devamı için oyunuzu istiyoruz. Hem de AK Parti belediyeciliğinin devamı anlamında oyunuza talibiz. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı'nın evladı." diye konuştu.