Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 900 lira, en yüksek 252 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 250 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 205 milyon 134 bin 81,12 lira, işlem miktarı ise 812,30 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 209 milyon 550 bin 123,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.