Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu harçlarında yüzde 4’ten 3’e indirilen oran da yıl sonuna kadar sürecek. İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk dört ayında konut satışlarında gerileme yaşandığını belirterek “Dolayısıyla sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyacımız var. Bu indirimler satışlarımıza olumlu yansıdı. KDV ve harçlarla ilgili indirimlerin ve teşviklerin bitecek olması, üzerimizdeki yükü ağırlaştıracaktır. Bunun bir süre daha devam etmesi ve sektörlere dolaylı da olsa bir katkının sağlanmasını ümit ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.