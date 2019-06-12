Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç girişimciler Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isın tarafından 2013 yılında kurulan İyzico, 165 milyon dolara, yani yaklaşık 1 milyar liraya global fintek şirketi PayU’ya satıldı. Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı hâline geldi. Bu birleşme, İyzico’nun geliştirdiği teknolojileri PayU’nun mevcut durumda faaliyet gösterdiği pazarlara sunmasını sağlarken, Türk satıcılarının özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ve Afrika’ya ihracatını da kolaylaştıracak.

Satın almanın tamamlanması ile beraber kurucu ortaklar Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam ederken İyzico ekibi, PayU’nun Türkiye operasyonlarını da devralacak. Yeni dönemde yollarına PayU ile devam edeceklerini belirten Özbuğutu, “Bugün, İyzico için yeni bir dönemin başlangıcı. 2013 yılında ortağım Tahsin’le İyzico’yu Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’lerin online ödeme almasını mümkün kılmak hedefiyle kurduk. Bugün geriye dönüp baktığımda değişmeyen tek şey, hizmet verdiğimiz global markalardan Gaziantep’te evinde ürettiği el işi ürünleri yurt dışında satan bireysel İyzico kullanıcısına kadar herkesin ödeme almasını sağlayacak çözümler geliştirmek için her gün çalışıyor olmamız. Üç kişi başladığımız bu hayal 150 kişilik bir ekibe, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip, ülkemizin e-ihracat menzilini bir buçuk katına çıkaran Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden birine dönüştü. İyzico olarak hedefimiz Türkiye’de ve bulunduğumuz bölgede finansal hizmetleri herkes için daha ulaşılabilir kılmak ve bu sayede Türkiye’nin en büyük beş finans şirketi arasına girmek” dedi.

2,3 MİLYAR KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde faaliyet gösteren PayU ise 17 ülkede yerel çözümler sunuyor. Faaliyet gösterdikleri ülkelerle birlikte 2,3 milyar tüketiciye ulaştıklarını belirten PayU GPO CEO’su Mario Shiliashki de satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi: “PayU olarak yerel piyasalardaki konumumuzu sağlamlaştırma ve faaliyet gösterdiğimiz hızlı büyüyen tüm pazarlarda bir numaralı ödeme sağlayıcısı olma hedefimiz kapsamında İyzico’yu bünyemize kattık. İyzico kurucuları Barbaros ve Tahsin’le beraber tüm İyzico takımının PayU ekibimize katılmasından dolayı çok mutluyuz. Dünyanın bir numaralı fintek yatırımcısı olma yolunda, İyzico ekibiyle güçlerimizi birleştirmemiz bizim için çok büyük bir öneme sahip.”

e-TİCARET DEVLERİNE HİZMET VERİYOR

Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden.com gibi 30 binden fazla e-Ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan yerli dijital ödeme sistemi İyzico, 400.000’den fazla bireysel kullanıcısı ve 5 milyar TL’lik yıllık işlem hacmiyle Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketi. Deloitte’un “Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji” firmaları arasına giren İyzico, IFC, Vostok Emerging Finance, Amadeus Capital Partners, 212, Pachicle Invest, Speedinvest ve Beenos Partners’tan aldığı 28 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’deki teknoloji şirketleri arasında en fazla yatırım çeken şirket oldu.