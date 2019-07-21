Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağazanın hâlen boş durduğunu belirterek “Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeniyle büyük bir potansiyel boş duruyor. Biz kamu otoritesinin en azından bir-iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz. Bunun yerine getirilmesi durumunda boş mağazalar hızla kiralanır ve en az 25-30 bin gencimizi iş sahibi yapabiliriz. Çünkü özellikle yabancı harcamalarının arttığı bir dönemdeyiz” dedi. Önceki yılın aynı dönemine göre yabancı harcamalarının yüzde 100 arttığını hatırlatan Sinan Öncel “Birçok markamız, yaz sezonunda yabancılara yönelik satışlara daha çok odaklanıyor. Antalya, Bodrum, Marmaris başta olmak üzere yoğun turist alan merkezlerimizdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmı yabancılardan geliyor. İstanbul’daki bazı AVM’lerin cirolarında da ciddi bir yabancı ağırlığı var” diye konuştu.