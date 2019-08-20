Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımı tamamlandığında baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES’in inşasına, 21 Aralık 2012’de başlanmıştı. 11 Temmuz 2018’de başlanan 4 milyon metreküplük baraj gövde betonunun, 1 milyon 510 bin metreküpü döküldü. Baraj gövde yüksekliğinde de 124 metreye ulaşıldı. Elektromekanik teçhizat çalışmaları, baraj inşaatıyla koordineli devam ediyor. Barajın, Haziran 2021’de devreye girmesi planlanıyor. Baraj kapsamında; 54,86 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 4,89 kilometrelik 20 köprü, toplamda 67,1 kilometrelik yeni devlet yolu ile buna bağlı köy yolları da yapılacak. 29 Nisan 2016’da başlanan kara yolları inşaat çalışmaları, baraj iş bitim tarihine yetiştirilmek üzere bütün hızıyla sürdürülüyor.

MİLLÎ EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Her biri 186 megavatlık üç üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, senelik enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Baraj işletmeye alındığında, 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ürettiği enerjiyle bütçeye, yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak. Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendini 7 senede amorti etmesi bekleniyor.