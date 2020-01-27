Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 400 lira, en yüksek 302 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 302 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 443 bin 747,25 lira, işlem miktarı ise 2.123,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 637 milyon 878 bin 623,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Rona Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Vakıf Katılım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: