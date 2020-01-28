Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi Başkanı İlhan Tıkılı “Araçların sayısının çoğalması ile güvenli korunan otopark yetmezliği meselesi ortaya çıkmış; bu durum araçlarda güvenlik problemlerine yol açmıştır. Kiralama sektörünün de hızla büyümesi, kötü niyetli kişilerin araç kullanımına rahat ulaşmasına yol açtı. Kötü niyetli kullanıcılar tarafından araçlar çok ucuz fiyatlara satın alınarak çaldıkları araçların üzerine ağır hasarlı aracın plakası, şasi ve motor numarası işlenmektedir. Böylece çalıntı araçlar, kötü niyetli sürücülerin kendi öz malı gibi kanuni hâle getirilebilmektedir. Aynı zamanda haciz konulan araçlara da bu metotlar uygulanabilmektedir” diye konuştu. İlhan Tıkılı; hırsızlığın şeklinin artık değiştiğini, yapılmakta olan bu usulsüzlüklerin Türk Ceza Kanunu’nda karşılığının bulunmadığını ve bu konuda cezaların artırılması noktasında görüş birliğine vardıklarını belirtti.