Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da altıncı, dünyada on üçüncü sıraya yerleştiğini belirterek güneş enerjisi santrali için sanayi ve meskenlerden 2500’e yakın talep aldıklarını söyledi. 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor Kayseri Buluşması’na katılarak bir konuşma yapan Dönmez, “10 Mayıs’tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık. Mesken aboneleri tarafından da 12 megavat kurulu güce sahip 1218 başvuru geldi. Ayrıca 1544 megavat kurulu güce sahip 5 bin 944 çatı başvurusu bulunuyor. Öte yandan yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bu tarifelerden yenilenebilir enerjiyi tüketenler yararlanacak” dedi.

Devletin verdiği teşvik, hibe ve kredilerle yerli ve yabancı yatırımcının yüzünü güneşe çevirdiğini vurgulayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Türkiye artık yüzünü güneşe dönmüş, rüzgarı arkasına almıştır. 10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücümüz sıfırken bugün 6 bin 32 megavat seviyesine geldik. 2020 ocak sonu itibarıyla güneş enerjisinin payı, toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 6,6’ya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüz içerisinde ise yüzde 13,5’e yükseldi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgar enerjisini de portföyümüze ekleyeceğiz inşallah. Keza lisanssız elektrik kurulu gücünde de çok ciddi bir ilerleme sağladık. 2020 Ocak sonu itibarıyla lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 344 megavata ulaştı. Bu kurulu gücün yüzde 92’sini güneş enerjisi santralleri oluşturuyor.”

Lisanssız üretimle ilgili geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yayımlandığını ve yenilenebilir enerjide lisanssız üretime dayalı kurulu güç üst sınırının 1 megavattan 5 megavata yükseltildiğini hatırlatan Dönmez, böylece atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlarda güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılmasının önünün açıldığını dile getirdi. YEKA yarışmalarına önümüzdeki dönem 10 ila 50 megavat kapasitedeki mini YEKA’larla devam edileceğini belirten Dönmez, “Mini YEKA yarışmalarımız için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda Resmi Gazete’de yarışma ilanını yayımlayacağız ve 2020’nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ali Göç KAYSERİ İHA

