Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ve S. Arabistan'ın arzda kesintiye gideceği haberleri, brent petrolün varil fiyatını 25 dolardan 33 dolara kadar yükseltti. Benzinin litre fiyatına da dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi. İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükseldi. Bu arada sektörde önemli gelişmeler yaşanıyor. Enerji İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş "Satışlar, insanlar eve kapandıktan sonra ciddi oranda geriledi. Tabii ki sağlık önemli. Şu anda satışlar büyük şehirlerde yüzde 70, kırsalda yüzde 90 düştü" dedi.