Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın 500 liraya, çeyrek altın 800 liraya yaklaştı. Bu fahiş artış, Türk insanının düğünlerde karşılıklı altın hediye geleneğini de sekteye uğrattı. Daha birkaç yıl önce çeyrek altın takılabilen en küçük hediye olurken, şimdilerde gram altının 4'te biri olan 0,25 gramlık altınlar yüksek talep görüyor. Kuyumcular, 120 lira fiyatla satılan bu 0,25 gram altınların son günlerde düğünlerin vazgeçilmezi olduğunu ifade ediyor. Kuyumcular "Önce çeyrek tarih oldu, şimdi de gram. Artık 120 liralık 0,25 gram ve 240 liralık 0,5 gramlık altınlar alınıyor. Düğün takısı bu oldu" diyor.