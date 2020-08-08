Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 2, dış hatlarda 19 bin 166 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 92 bin 192 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, temmuzda iç hatlarda 50 bin 719 ton, dış hatlarda 145 bin 902 ton olmak üzere toplam 196 bin 621 tona ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 286 bin 778, dış hatlarda 144 bin 271 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 556 bin 489 uçağa hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda ise temmuz ayında 13 bin 272 uçak 1 milyon 400 bin yolcu hizmet aldı. Ocak- temmuz döneminde sayı 109 bin uçak, 14 milyon 307 bin 961 yolcu olarak gerçekleşti. Rakamlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 73 daralmaya işaret ediyor.

Geçen yılın turizmde en yüksek sezonu olan temmuz ayında 22 milyon uçak yolcusu kayıtlara geçmişti. Bazıları temmuz başı, birçoğu temmuz ortasında açılan oteller, Kurban Bayramı süresince artan turizm hareketliliği, İngiltere, Hollanda ve son olarak Almanya'nın Türkiye'yi seyahat uyarısı listesinden çıkarması ile önümüzdeki aylarda yükselen bir seyir bekleniyor.

Almanya öncesi PCR testi yaptırın

Türk Hava Yolları (THY), 8 Ağustos saat 23.59’dan itibaren 48 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testini (PCR) ibraz etmeyen yolcuların Almanya uçuşlarına kabul edilmeyeceğini duyurdu. THY'den yapılan açıklamada, 2 yaş altı yolcuların bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi ve testin Sağlak Bakanlığının covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkânı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi.