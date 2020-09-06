Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de balıkçılık yapan Samet Balcı, bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek “Hamsi hariç diğer balıklar bu sezon daha da bol. Barbunu, istavriti, palamutu, çinekop tezgâhlara gelmeye başlamadı ama bir ay sonra yavaş yavaş çinekop da tezgahlara gelmeye başlayacak. Şu anda palamut çok bol. Yeni yeni çıkmaya başladı ama Karadeniz’de acayip bir şekilde palamut var. Sinop’ta, Kefken’de, Ağva’da, Karadeniz’de çok fazla palamut var bu sene. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut yiyecekler” dedi.

Fiyatların hızla düşmesiyle birlikte düşük gelirli vatandaşların evinin ihtiyacını etle ve tavukla karşılayamazken balıkla rahat bir şekilde karşılayacaklarını kaydeden Balcı “Fiyatlar yaz sezonuna göre aşağıya düştü. Yarım kiloluk, 600 gramlık palamutlar 10 lira, 8 lira bu civarlarda seyrediyor. Yaz sezonunda hamsinin kilosu 45 lira, 50 lirada seyrederken şu anda hamsi 30 lira. Ama şimdi söylediğim fiyatlar bugünkü günlük fiyatlar. Bunlar ilerleyen zamanlarda, bir hafta sonra daha da aşağıya düşecek. 15 lira, 20 lira, o civarlarda seyredecek. İstavritte aynı şekilde, 50 lira, 60 lirayken, 30 liralara kadar düştü. Barbunum var 40 lira kilosu, bir buçuk kilosu 50 lira. Barbun da epey uygunlaştı, yaz sezonunda 70-80 liraydı kilosu. Bol olduğundan dolayı 40 liralara kadar düştü. Palamutlarımın 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya, 13 liraya, 15 liraya, 20 liraya bile tanesi var” diye konuştu.