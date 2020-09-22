Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Enerji, Özbekistan'da 150 milyon dolarlık yatırımla doğalgaz kombine çevrim santrali kuracak. Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan anlaşmaya göre; doğalgaz çevrim santrali Taşkent'te yapılacak. 240 megavat kapasitesine sahip olacak. Santral 12 ayda tamamlanacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl süre ile işletilecek. Santralde kullanılacak doğalgaz, Özbekistan'ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilecek. Yılda 2 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santral, Özbekistan'da enerjide kaynak çeşitliliğine katkıda bulunacak ve 120 bin hanenin de enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz "Bu bizim Özbekistan'da yapacağımız ilk iş. Bundan sonra da maden, inşaat ve enerji projelerini değerlendirmek istiyoruz. Özbekistan'ı bölgenin merkezi olarak görüyoruz ve komşu ülkelerde de yatırım fırsatlarını takip edeceğiz. Türkiye'de de çok sayıda çevrim santrali kurduk, işlettik. Elde ettiğimiz deneyim bu projede öne çıkmamıza sebep oldu. Tecrübemiz ile Özbek halkının verimli enerji ihtiyacını yüksek standartlarla karşılayacağız. Düşük maliyetlerle onlara katkı sunacağız. Ülkenin şebeke arz güvenliğine destek olunacağı gibi; teknoloji, eğitimli personel ve bilgi akışı da sağlanmış olacak.