Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Simgelerin Köprüsü" olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için imalatçı Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen ilk tabliye özel gemiye yüklendi. Firmaya ait "GMK-1" isimli gemi 18 saat süren yolculukla tabliyeyi bölgeye ulaştırdı. 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacağı öğrenildi. Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.