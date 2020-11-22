Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının ikinci dalgasını kontrol altına almak için öngörülen kısıtlamaların devreye girmesiyle birlikte, yeni ve daha zorlu bir dönem başladığını bildirdi. Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında buluşturan BMD, sektörün ikinci dalgayı en az hasarla atlatabilmesi için öneri paketi hazırladı. BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün birinci dalgada "yedek akçeyi" tükettiğini belirtti. Sektörün daha ilkinin hasarını telafi edemeden ikinci dalga ile karşı karşıya kaldığını aktaran Öncel "Perakende sektörü ve esnaf, açığı nasıl kapatacağını düşünürken, yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik kısıtlamaları elbette destekliyoruz. Ne yazık ki bu kısıtlamaların perakende ticarete olumsuz yansımaları olacak. Biz her zaman olduğu gibi sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için adil ticaret ilkesi çerçevesinde tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İŞTE TALEPLER

Öncel, bir öneri paketi hazırladıklarını aktararak, şöyle devam etti: AVM’lerde gerekirse bazı kategoriler için ciro kirasına geçilmesini, cadde mağazalarında önümüzdeki nisan sonuna kadar en az yüzde 50 kira indirimi istiyoruz. Aynı dönem için devletimizden kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarını sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin de vergi muafiyetleri ile giderilmesini öneriyoruz. Salgının ilk döneminde en büyük darbeyi restoran, lokanta ve kafe gibi iş yerleri aldı. Hasarın ikinci dalgada daha da büyümesinden endişe duyuyoruz. Başta yeme içme sektöründekiler olmak üzere üyeler, vadesi yaklaşan çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Bu konuda da bir düzenlemenin önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Ayrıca sigorta prim borcu faizleri, perakendeci ve esnaf için ek bir yük oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda bir düzenleme ile sektöre nefes aldıracağını ümit ediyoruz.

AVM'YE AZ GİDİP ÇOK ALACAĞIZ!

Perakende sektörü yeni kısıtlamalara adapte olmaya çalışırken, gözler ziyaretçi sayısı ve cirolarda olacak. İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaş, çalışma saatleri ve yeme içme alanlarındaki kısıtlamalarla birlikte ziyaretçi sayılarında azalma olacaktır. Buna rağmen satın alma odaklı AVM ziyaretlerinde oransal artış bekliyoruz. Ortalama sepet tutarı yani harcama artacaktır. Özellikle market, teknoloji ürünleri, ev içi giyime yönelik sektörlerde ciro artışı yaşanacak" dedi. Bu yıl ekim ayında AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan firmaların sayısı yüzde 58’e ulaşmıştı. Cadde mağazalarında bu oran yüzde 63’ü bulmuştu. Mağazaların ortalama yüzde 42'si, hâlâ geçen yılki ciroların oldukça altında bulunuyor.