Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış töreninde konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz sene sonuna kadar 100 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek “Bugün 89’uncu mağazamızı açıyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar 100, 2021 yılı sonuna kadar da 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz gibi İhlas bayrağını yurdun her yerinde layık olduğu yere taşımak, dikmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hedeflerimiz mağazacılık konusunda hak ettiğimiz, layık olduğumuz yere hızla ulaşmak. İnsanlarımızın güvenle alışveriş yaptığı, huzurla ödemelerini yaptığı çok güzel bir mağazacılık konseptini hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Henüz yolumuzun başlarındayız. Çok uzun ama bir o kadar da keyifli bir yolculuk olacağına yürekten inanıyorum” dedi. İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir ise, “İstanbul Anadolu Bölge olarak Türkiye genelinde Genel Müdür’ümüzün de belirttiği üzere 89’uncu mağazayla katılım sağlamış bulunuyoruz. Tabii mağazacılık yeni konseptiyle perakendede önemli bir yer dolduracak ve bu açılışlarımız devam edecek inşallah” diye konuştu.