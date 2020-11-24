İstanbul Kapalıçarşı’da 462,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,40 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 67 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 997 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.
Altında sular durulmuyor! İşte son durum
24.11.2020 - 18:08 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,40 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
748701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/748701.aspx
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