Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 462,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,40 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 67 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 997 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.