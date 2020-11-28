Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 447,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 447,80 liradan, 2 bin 951 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 972 liradan, 408,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 412,50 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 904 liradan, bin 442 liradan alınan Yarım Ziynet bin 452 liradan ve 721 liradan alınan Çeyrek Ziynet 726 liradan satıldı.