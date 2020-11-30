Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, bugün ve yarın videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve salgın kaynaklı zayıf kalmaya devam eden petrol talebi gibi konular değerlendirilecek. Toplantılardan, 31 Aralık'ta sona erecek üretim kesintisinde, sürenin, mart sonuna kadar uzatılması kararı bekleniyor. Uzatma kararının, petrol fiyatlarında varil başına 1-3 dolarlık bir yukarı harekete sebep olabileceği ancak fiyatlarının kısa vadede 40-50 dolar bandında seyredeceği öngörülüyor.