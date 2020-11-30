Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, bugün ve yarın videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve salgın kaynaklı zayıf kalmaya devam eden petrol talebi gibi konular değerlendirilecek. Toplantılardan, 31 Aralık'ta sona erecek üretim kesintisinde, sürenin, mart sonuna kadar uzatılması kararı bekleniyor. Uzatma kararının, petrol fiyatlarında varil başına 1-3 dolarlık bir yukarı harekete sebep olabileceği ancak fiyatlarının kısa vadede 40-50 dolar bandında seyredeceği öngörülüyor.
Petrol üreten ülkeler kesintiyi uzatacak
30.11.2020 - 03:49 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı üretici ülkeler grubunun, dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle düşük seyreden petrol talebine karşı, mevcut üretim kesintisini en az 3 ay daha uzatması bekleniyor.
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