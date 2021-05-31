Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Bu hafta da piyasaları yoğun bir gündem bekliyor. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi geçen haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392, en yüksek 1.459 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise geçen hafta yüzde 3 kazançla 522 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı da yüzde 2,1 değer kazanarak 8,5650 lira oldu.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Analistler "Borsada denge arayışı devam ediyor. İlk destek 1.400 puan seviyesinde... Alımların hızlanması için 1.430-1.460 aralığının geçilmesi gerekiyor. Muhtemel geri çekilmelerde tepki alımları görülse de, şimdilik direnç noktaları geçilemiyor. Her ne kadar FED ve ECB gibi büyük merkez bankalarının masadan kalkmayacağını düşünüyor olsak da, temkinli iyimserlik elden bırakılmamalı. Haziran FED toplantısı dikkatle takip edilmeli. Tedirginlik artarsa özellikle gelişen piyasalarda konfor alanı daralır. TCMB politikası ve yapısal reform tarafında hızlı bir aksiyon süreci, içerisi için oldukça önemli. İyi senaryoda borsada yukarı yönlü hareket potansiyel dahilinde olsa da, kur ve tahvil tarafında baskının sürmesi hâlinde, endekste biraz daha aşağılarda destek arayışları olabilir" görüşünü dile getiriyor.

Dijital paramız altına endeksli olabilir Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, arkasında fiziksel bir varlığın bulunduğu, normal para piyasalarında satılabilir, Türk lirası para birimini baz alan bir dijital paranın, millî kabiliyetlerle geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

ABD'NİN FAİZ ARTIŞI DÖNEMİ ÖNEMLİ

ABD 10 yıllık faiz oranının 1.60 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlandığına da dikkat çeken analistler "Bu durum şimdilik altın (ons) fiyatını besliyor. Aşı ile beraber pandeminin kontrol altına alınacak olması beklentisi, sonbahar için fiyatlamalara girebilir. Dünyada yüksek enflasyon düşük faiz denkleminin daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Gram altın, tarihi zirvesi olan 544 TL'ye yaklaştı. Güçlü dolar ve tahvil alımlarının azaltılması, sonrasında da ABD'de faiz artışı dönemi yakına çekilirse, ons üzerinde baskı oluşturabilir" uyarısında bulunuyor.

Kriptodan gelen para altına Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yükselişini sürdürüyor.