Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, “Bu yıl Kurban Bayramı’nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin baş civarında kurbanlık hayvan satıldı” dedi. Marketlerde kurbanlık satışı yapılmasının da pazarlardaki yetiştiricileri sıkıntıya soktuğunu savunan Çelik, bu yıl yetiştiricilerin, kurbanlıklarının yaklaşık yüzde 25’ini satamadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: “ESK birinci kalite toklu kurbanlıkların kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacağını açıkladı. Bu fiyatı, girdi maliyetleri yüksek olan yetiştiricilerimiz düşük bulmuştur.”

'Kurban etini saklarken hijyene dikkat' Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan sağlığı açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekerek, “Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır. Şarbon, salmonelloz, kist hidatik, toksoplazmoz, teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar başta gelir” dedi.