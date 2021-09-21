Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gıda fiyatları üzerindeki denetimler yoğunlaşırken, yeme-içme sektörünün indirim reklamları da mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son toplantısında yeme-içme sektöründeki indirim oyununa ‘dur’ dedi. Lokantalarla ilgili şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, Türkiye’nin önde gelen bir yemek siparişi uygulamasında yapılan “İndirim Yağmuru” adı altındaki kampanyada, fiyatlara önce zam sonra indirim yapıldığını ortaya çıkardı. Tespitlerin ardından 6 firmanın uygulama üzerindeki reklamları durduruldu. Kurul tarafından açıklanan karar dosyasında, “Ürünlere ilişkin indirim uygulanmadan, bir önceki fiyattan satışa sunulduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler sunulamadı. Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Kurul, kararında yapılan tespitleri de paylaştı. Örneğin, bir lokantanın tavuk kanadını, internet adresinde yüzde 30 indirimle 45 lira yerine 31,5 liraya satışa sunduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 30 lira olduğu belirlendi. Aynı lokantada, patlıcanlı kebabın internette yine yüzde 30 indirimle 55 lira yerine 38,5 liraya satışa sunulduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 40 lira olduğu tespit edildi. Bir balık lokantasının da 1 kilogram hamsi tavayı internette yüzde 35 indirimle 82 lira 90 kuruş yerine 53 lira 89 kuruşa satışa sunduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 54 lira olduğu tespit edildi. Benzer şekilde, farklı bir lokantada bir kebap dürümünün internet adresinde 38 lira yerine 19 liraya satışa sunulduğu, aynı ürünün fiyatının firmaya ait menüde 15 liraya satıldığı belirlendi. Kararlarda, internet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim uygulanmış gibi sunulan, oysa menü fiyatından bile pahalıya satılan ürünlere ilişkin daha birçok örneğe yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kira zulmünün önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Fiyat artışlarında bir suistimal varsa takiple, denetimle bu zulmün önüne geçeceğiz. Zincir marketler, ciddi şekilde denetlenecek. Fiyat farkı ortadan kalkacak" dedi.

Diyanet'ten hutbe: İyi bir mümin fahiş fiyat uygulamaz Vatandaşın cebini yakan marketlerdeki fahiş fiyatları, hükûmet yakın takibe aldı. Bu durumu Diyanet de gündeme getirdi.

Hallere de fahiş fiyat baskını 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetim yapıldı. Giriş ve çıkış fiyatlarına bakıldı, fahiş işlemler kaydedildi.