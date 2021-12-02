Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.



Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığından döviz işlemlerine ilişkin açıklama: Müdahale söz konusu değil Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarında alım satım işlemlerinde 100 dolar üstü işlemlerde kimlik ibrazı gerekliliği ile ilgili düzenlemeyle piyasalara müdahale yapılıyor yorumlarına bakanlıktan cevap geldi. Bakanlık “Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verilerek uygulamanın "Bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" denildi.