Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz piyasasına üçüncü kez satış yönünde müdahale etti.

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilen açıklamanın ardından kurlarda çözülme başladı. Müdahale sonrası dolar/TL 13,90'ın alrına geriledi.

Geçen hafta iki kez satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulunmuştu.

Kur bugün en yüksek 13,9598 seviyesini görerek rekor kırmıştı.



10 GÜNDE ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE



İlk müdahale 1 Aralık



İkinci müdahale 3 Aralık



Üçüncü müdahale 10 Aralık



Merkez Bankası'nın anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13,77'ye çıktı.

