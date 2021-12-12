Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Çevikoğlu “Bilindiği üzere ürün alıcıya teslim edilmeden e-Ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bazı satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine ‘Stokumuz tükendi’ diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyor. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyor. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz” dedi. Çevikoğlu e-Ticaret platformlarında stok açtıktan sonra ‘Stok yok’ bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından kendilerine bildirilmesini istedi.



Hakan Çevikoğlu

YAZILIMLA TESPİT EDİLİYOR

e-Ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı mücadele yürüttüklerini ifade eden Çevikoğlu “Covid-19 salgını sonrası e-Ticaret’te satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı. Bunlar içerisinde iyi satıcılar da kötü satıcılar da olabiliyor. Biz de sektör olarak bu kötü satıcıları tespit etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımla fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri bu yazılımla tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyardıktan sonra, aynı yöntemi devam ettirdikleri takdirde platformumuzdan çıkararak gerekli mercilere şikâyet ediyoruz” bilgisini verdi. Çevikoğlu şöyle konuştu: Geçen yıl ilk defa başlattığımız millî indirim günleri kapsamında bütün firmalara bir önceki yıldan kalan ürünlerini bitirmeleri için stoklarını boşaltmaları çağrısında bulunmuştuk. Bu yıl da aynı şekilde gelenekselleştirdiğimiz indirim günleri kapsamında yılın son pazarı olan 26 Aralık Pazar gününden yeni yılın ilk ışıklarına kadar gerçek indirimlerle üreticilerin stoklarını eritmelerine yardımcı olacağız.

e-Ticaret'te tekelleşmeye tedbir E-Ticaret’in son dönemde ‘tekelleşme’ eleştirilerine hedef olması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, online alışveriş sitelerinin tekelleşmesine izin vermeyecek düzenleme yapacak. Bakan Mehmet Muş “Birkaç oyuncunun bütün piyasayı ele geçireceği bir ekosistem olmamalı” dedi.