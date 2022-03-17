Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB’nin kararına göre göre yüzde 14 olan faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakma kararı aldı. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar-euro kaç TL oldu? Altın yükseldi mi? İşte piyasalardaki son durum…

DOLARDA SON DURUM

Güne 14,61 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru kararın hemen öncesinde 14,72 seviyelerinde hareket ediyordu. Merkez’in faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 1'den fazla yükselişle 14,77 seviyelerinden değerleniyor. 16,25 seviyelerinde bulunan Euro TL ise kararın ardından 16,34 TL'den el değiştiriyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez dün akşam faiz artışı kararı verdi ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Fed’in faiz kararının sürpriz olmaması nedeniyle altın fiyatlarındaki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Ons altın bugün yüzde 1’e yakın değer kazanarak 1940 doların üzerine çıktı. Ons altın ve dolardaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da Fed sonrası 898 lirayı görmesinin ardından yeni güne 908 liradan başladı. TCMB’nin faiz kararı öncesi 920 liranın üzerini test eden altının gram fiyatı şu sıralar 919 liradan değerleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu'nun mart ayı toplantısında aldığı karara göre politika faizi yüzde 14'te sabit bırakıldı.

Fed’in faiz kararı sonrası kripto paralarda yükseliş! 17 Mart Bitcoin ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonun yükselmesini önlemek için faiz artırım hamlesinde bulundu. Fed’in bu hamlesi ile kripto paralarda yükseliş hareketleri görüldü. Aynı zamanda Fed’in bu hamlesiyle yatırımcıların öngörüleri netleşti. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, Fed’in hamlesiyle yüzde 5 değer kazanarak 41 bin doların üzerine kadar çıktı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise yüzde 6 değer kazanarak 2 bin 700 dolar seviyesine kadar tırmandı. Peki kripto paralarda son durum ne? İşte kripto para piyasalarında son durum...

FED, faiz kararını açıkladı Fed politika faizini 25 puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed), en son 2018 yılında faiz artırımına gitmişti.