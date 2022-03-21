Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna gerilimi, enflasyon, enerji krizi gibi küresel sorunlar piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta ise piyasaların olumsuz yönde etkilenebileceği herhangi bir veri akışı, gelişme olmadığını belirterek, en önemli konuların kur korumalı mevduat hesabından yapılacak olan vade ödemeleri ve Merkez Bankası başkanlarından gelecek açıklamalar olduğunu belirtti.

"ÇIKIŞ İÇİN BİR NEDENLERİ YOK"

"Bu hafta kur korumalı mevduat hesabından vade ödemeleri olacak" diyen Memiş, "Genel beklenti bu piyasalarda vatandaşların kur korumalı sistemden çıkmayacağı ve uzatacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de o yönde çünkü kur korumalı, adı üzerinde 'kur korumalı' olduğu için döviz kurları yükselse de yatırım sahiplerinin veya para sahiplerinin herhangi bir zararı olmayacağı için, çıkış için bir nedenleri yok" ifadelerini kullandı.

"Şu anda dolar kuru 14,80 seviyesinde" diyen Memiş, "Velev ki 15-16 seviyesi üzerine ataklar gerçekletirdi. Mevduat sahibi gidip oradaki aylık getirisinden vazgeçip tekrar dolar almayı tercih etmez çünkü burada kur garantisi olduğu için buradan çıkışlar olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

"SÜRPRİZ BİR AÇIKLAMA BEKLEMİYORUM"

Memiş, "Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Bu açıklamaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açıklamalarında büyük ihtimalle faiz artırım sürecine ve enflasyona değinecekler. Beraberinde Rusya'nın operasyonuna değinecekler. 'Faiz artırmaya devam edeceğiz, enflasyonu düşürmeye kararlıyız, enflasyon düşecek, Zaten Rusya operasyonu olmasaydı düşecekti' gibi söylemlerle piyasaları oyalayan bir konuşma gerçekleştireceklerdir. O yüzden hem Avrupa hem Amerika Merkez Bankalarından herhangi sürpriz bir açıklama beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



İslam Memiş, "Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi" dedi.

"ÇAVUŞOĞLU'NU REFERANS KABUL EDERİM"

Bu hafta Rusya-Ukrayna görüşmelerine odaklanıldığını belirten İslam Memiş, "Bu taraftan kısa vadeli ateşkes veya Zelenskiy-Putin arasında görüşme trafiği olacak mı yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Memiş, "Hafta sonu Bakan Çavuşoğlu, 'Görüşmeler iyi gidiyor, farklı konularda anlaşmaya yakınlar' türünden olumlu bir açıklama yaptı. En isabetli açıklamaları, en sağlam açıklamaları kendileri yapıyor. Eğer görüşme trafiği ile alakalı iyimser açıklama yapıyorsa ve yakın süreçte bir görüşme olabileceğini, anlaşma olabileceğini belirtiyorsa benim güvenli kaynağımdan birisi Çavuloğlu'dur, onun ağzından çıkanları referans olarak kabul ederim. Demek ki görüşmeler şu anda olumlu gidiyor" dedi.

Memiş, "Bunlar kısa vadeli ateşkesler, kısa vadeli görüşmeler. Üç haftadır özellikle düşüncelerimi ifade ettim. Kontrollü bir şekilde bu sürecin daha çok uzayacağına yönelik beklentilerimi ifade ettim" dedi.

"SAKİN BİR HAFTAYA BAŞLADIK"

"Genel itibarıyla sakin bir haftaya başladık" diyen Memiş, "Piyasaları şu an için olumuz etkileyecek haber akışı yok ama hafta içinde olumsuz bir akış gelirse, piyasaları rahatsız eden akışlar gelirse tekrar piyasalarda bozulma mümkün olabilir ama şu anda yatay bir seyirde açılış yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Dışarıda Merkez Bankası başkanlarına, içerde ise enflasyona odaklandığımızı belirten Memiş, "Yüksek bir enflasyon var, bu rakamlar yükselmeye devam ettiği için, dolar kurundaki yükseliş enflasyonu olumsuz yönde etkilediği için, hafta sonu Bakan Nebati bir açıklama yaptı. 'Biz kararlıyız, bu enflasyonu geçireceğiz' dedi. Mücadele kolay olacak mı bakacağız" dedi.

"MERKEZ BANKASI TEKRAR DEVREYE GİREBİLİR"

Merkez Bankası'nın faiz artırma olasılığını tekrar gündeme getireceğini düşündüğünü söyleyen Memiş, "Daha önce de söylemiştim. Kur atakları yaşandıkça Merkez Bankası'nın özellikle enflasyonla mücadele etmek için bu yıl faiz artırma ihtimalini çok güçlü gördüğümü belirtmiştim. Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleştirirse bu sefer 15'li rakamları telaffuz ederiz. Böyle olunca enflasyonla mücadele çok da kolay olmaz O yüzden tekrar Merkez Bankası devreye girebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden 14,80 seviyesi altında doların kapanışları önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş 'yeni zirveler göreceğiz' dedi, rakam verdi: 1450 lira olacak Önümüzdeki dört haftalık sürece ilişkin tahminlerini paylaşan ve yatırımcılar için uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rakam verdi ve "Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil" dedi. Yıl sonu için gram altın tahminlerini de dile getiren Memiş, 1450 lira beklentisinin sürdüğünü belirterek, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi.