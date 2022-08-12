Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazasının hizmete aldığı robot  müşteri temsilcisi RoboMondi'nin tanıtımı yapıldı. 

Erciyes Anadolu Holding açıklamasına göre, insan hayatına hızı ve  rahatlığı getiren teknoloji artık mobilya sektöründe de yerini almaya  başlıyor.  
Müşterilerin hayatına kolaylık sağlanması amacıyla Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazası tarafından RoboMondi projesi hayata  geçirildi. 
Mondihome bayisi olarak faaliyet gösteren Dekor Mobilya'nın  yatırımıyla hayata geçen projede yapay zeka alt yapısına sahip  RoboMondi ile mobilya alışverişi farklı bir boyuta taşındı.  

Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri  kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin  detaylı bilgiler veriyor. Talep edilmesi halinde alternatif seçenekleri de  anlatan robot, mobilya seçiminde karar verme sürecini hızlandırıyor. 