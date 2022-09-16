Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, söz konusu uygulama için değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenler, maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, indirimden faydalanabilecekler.

İNDİRİM ORANLARI BELLİ OLDU

Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.

Buna göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek.

Çiftçileri rahatlatacak haber Resmi Gazete’de yayımlandı! Düşük faizli kredide süre uzatıldı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulaması yıl sonuna kadar kullanılacaktı. Ancak kararda değişikliğe gidilerek kredi kullandırma süresi 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi. Öte yandan, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'den Türkmenistan vize muafiyeti kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başladı… Jandarma Genel Komutanlığına 7500 personel alınacak! Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular 26 Eylül’e kadar devam edecek.