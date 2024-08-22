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Akaryakıta indirim geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

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Akaryakıta indirim geldi! Benzin, motorin ve LPG&#039;de güncel fiyatlar

Ekonomi Haberleri

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek indirim haberi geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde yapılan 0.85 kuruşluk indirimin ardından bu kez fiyatlar geriledi. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 75 dolara kadar düşmesi benzinin litresine indirim olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim gece yarısı itibarıyla geldi.

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 1. Resim

BENİZNDE ÜST ÜSTE ZAM VE İNDİRİM

Benzinin litresinde ay başında 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından ise 0.85 kuruş zam gelmişti. Brent petrolün 80 dolardan 75 dolar bandına geri çekilmesiyle benzinin litresinde bir kez daha indirime gidildi. İndirim oranı ise bir önceki zammı geride bıraktı.

Akaryakıtta beklenen oluyor! Benzine indirim geliyor, tabela bu gece değişecek - 1. Resim

Benzine beklenen 1 lira 46 kuruşluk indirim saat 00:00 itibarıyla pompaya yansıdı.

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 2. Resim

LİTRESİ YENİDEN 43 TL'YE DÜŞTÜ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de zam sonrası benzinin litresi yeniden 43 TL civarına geriledi.

İşte 22 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 3. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA)

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43.94 TL

LPG (Otogaz): 23,23 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 4. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (ANADOLU)

Benzin: 43,09 TL

Motorin: 43.87 TL

LPG (Otogaz): 22,69 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,51 TL

Motorin: 44.35 TL

LPG (Otogaz): 23,24 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 6. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,01 TL

Motorin: 44.87 TL

LPG (Otogaz): 22.99 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 7. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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