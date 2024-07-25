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Akaryakıtta tabela değişti! Motorine gece yarısı büyük indirim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıtta tabela değişti! Motorine gece yarısı büyük indirim

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin beklediği indirim gece yarısı tabelaya yansıdı. Motorinin fiyatı 1 lira 59 kuruş ucuzladı. Böylece motorinin litre fiyatı şehirlere göre 43-44 lira bandına indi. 

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerinin beklediği indirim gece yarısı tabela yansıdı. 

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Buna göre motorinin litre fiyatı 1 lira 59 kuruş düştü. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi şehirlere göre 43-44 lira seviyesine geriledi.

25 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 45.10 TL
İstanbul (Anadolu): 44.98 TL
Ankara: 45.74 TL
İzmir: 46.16 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.54 TL
İstanbul (Anadolu): 43.47 TL
Ankara: 44.22 TL
İzmir: 44.70 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 22.94 TL
İstanbul (Anadolu): 22.39 TL
Ankara: 22.94 TL
İzmir: 22.64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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