Altında Çin yeniden sahnede! Yeni rekorlar mı?

Altın fiyatlarında son dakika! 19 Ağustos gram altın fiyatı 2708 TL ve ons altın fiyatı 2500 dolardan haftaya başlıyor. FED, jeopolitik gerilimler ve MPOX virüsü endişeleriyle birlikte altın zirveye yakın seyrederken; 3 ay aranın ardından Çin’in yeniden alımlara başlayabileceği belirtiliyor. Analistler; kâr satışları gelse de gramda 2670 TL ve onsta 2450 doların önemli destek olduğunu ve mevcut şartlarda yeni rekorların gelebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta rekor denemelerinin ardından gözler yeni hafta da altın fiyatlarına çevrildi. FED’in yaklaşan faiz indirimi, Rusya-Ukrayna cephesinde çatışmaların kızışması ve MPOX virüsü endişelerine, Çin’in de tekrar “altın alımlarına başlayacağı” beklentisi eklendi.

19 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 19 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, 2708 TL’ye yakın seviyelerden haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2720-2750 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 490 TL, yarım altın 8965 TL ve tam altın 17 bin 870 TL’den satılıyor.

19 AĞUSTOS ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2500 dolara yakın devam ediyor. Cuma günü onsta 2510 dolar ve gramda 2717 TL ile rekor kırılmıştı. Fiyatlar, zirvenin hemen altında bulunuyor. Dolar endeksinde 102,35 ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %3,90 yakın, altın lehine “zayıf” görünüm öne çıkıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar “altın daha fazla yükselir mi” ve “altın alınır mı” sorularının cevaplarına odaklandı. Analistler; kâr satışları halinde onsta 2450 dolar ve gramda 2670 TL’nin önemli destek olduğunu, ancak şartların altından yana olduğunu ve yeni zirvelerin gelebileceğini belirtiyor.

ÇİN YENİDEN Mİ SAHNEDE?

Geçen yıl 7,23 milyon ons ile en büyük altın alıcısı olan Çin, bu yıl ilk çeyrekte de alımlara devam etmişti. Ancak Çin; mayıs, haziran ve temmuz aylarında altın alımlarını durdurmuştu. Reuters’ta yer alan bir habere göre, Çin Merkez Bankası, ağustos ayında bazı bankaların altın ithalat kotasını yeniden artırdı.

ÇİN’DEN GÜÇLÜ TALEP GELİRSE…

Analistler, “Çin, FED’in yaklaşan faiz indirimi öncesinde alternatif rezerv olarak altın kotasını artırdı. Ülke içinde talep hâlâ zayıf ve bu kotanın kullanılması garanti değil. Ancak Çin’den yatırım ve rezerv artırma amacıyla tekrar güçlü talep gelirse, altın fiyatlarında da yükseliş sürebilir” şeklinde konuşuyor.