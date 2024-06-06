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Altından daha fazla kazandırdı! UBS, yıl sonu gümüş tahminini yükseltti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altından daha fazla kazandırdı! UBS, yıl sonu gümüş tahminini yükseltti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında altından daha fazla getiri sağlayan gümüş için yeni bir tahmin geldi. Dünyaca ünlü banka UBS, 2024 sonu için gümüş tahminini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor" denildi.

2024 gümüşün yılı oldu. Yıl başında 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45'lik artışa 31,5 liraya yükseldi. 
Gram altın ise bu süreçte bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 liraya çıktı. Bu yıl gümüş altından neredeyse 2 katı fazla kazandırdı. 

GÜMÜŞ İÇİN YENİ TAHMİN

Dikkatleri üzerine çeken gümüş için yeni bir tahmin geldi. İsviçre merkezli banka UBS, yıl sonu gümüş tahminini açıkladı. UBS stratejistleri, gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceğini öngördü. 

GÜMÜŞ YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Banka ons gümüş için 2024 sonu tahminini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkardı. Ortalama fiyat için beklenti ise yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltildi. 

"GÜMÜŞ İYİ PERFORMANS GÖSTERECEK"

Gümüşle ilgili açıklamalarda bulunan stratejistler, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına sıkıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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