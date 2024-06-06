Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Amasya’da dalları kiraz bastı, rekolte 50 bin ton

Amasya’da dalları kiraz bastı, rekolte 50 bin ton

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şehzadeler şehri Amasya’da dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı verimli başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, üretilen kirazların Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini açıkladı.

ALMANYA VE RUSYA KİRAZ İHRACATINDA EN BAŞTA

Dünyanın ve yurdun dört bir yanına kiraz satışının yapıldığını anlatan Vali Doruk, “2024 yılında 28 bin dekar alanda bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 50 bin ton rekolte beklenmektedir. Almanya ve Rusya başta olmak üzere Irak ile diğer ülkelere ihracatımız oluyor” dedi.

Amasya’da dalları kiraz bastı, rekolte 50 bin ton - 1. Resim

"İYİ ELMANIN OLDUĞU YERDE İYİ KİRAZ DA OLUR"

Katıldığı hasatta üreticilere bereketli kazançlar dileyip tarım şehrinin en önemli ihraç ürünlerinden olan ‘0900’ cinsi kirazın iki yıl önce ‘Amasya kirazı’ olarak coğrafi işaretle tescili edildiğini hatırlatan Vali Doruk, “İyi elmanın olduğu yerde iyi kiraz da olur. Artık Amasya elmasının yanında Amasya kirazı da var” diye konuştu.

Kiraz üretiminde lider konumda olan Türkiye’nin ihracatında ise dünyada 3. sırada bulunduğunu hatırlatan Doruk, “Uluslararası pazarda Türk kirazı kalitesi uzun hasat dönemi, rekabetçi fiyatı, ürünün işlenerek soğuk zincirde muhafazası ve nakliyesinden dolayı tercih edilmektedir. Amasya’da kiraz 200 metre ile bin 300 metre rakım arasında yetiştirilmekte olup hasat süresi 75 güne kadar sürebilmektedir. Hasat zamanı rakım ve mevsim sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte mayıs ayı ortalarından temmuz ayı sonlarına kadar devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Ali Pehlivan’ın bahçesindeki hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İhlas Pazarlama Karaman Bayi Müdürlüğü’nün yeni binası hizmete açıldı!Fetullah Gülen öldü mü? Son fotoğrafı çok konuşulmuştu! FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den şok iddia!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor - EkonomiTÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyorAltında gelecek hafta çok kritik! Son düşüş alım fırsatı mı? - EkonomiAltında gelecek hafta çok kritik!Castrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü oldu - EkonomiCastrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü olduÇin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler - EkonomiÇinli araçlara ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek?Küçük şehirlerde büyük kazanç! Bu illerden ev alan enflasyonu yendi, dikkat çeken Ardahan detayı… - EkonomiBu illerden ev alan enflasyonu yendiBakan Şimşek Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi: Sadeleştirme adımlarımız devam edecek - EkonomiMerkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...