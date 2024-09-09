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Audi fabrikasında kriz! İşçiler araçların anahtarlarına el koydu, üretim durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Audi fabrikasında kriz! İşçiler araçların anahtarlarına el koydu, üretim durduruldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Otomotiv devi Audi'nin Brüksel fabrikasında yaşanan sorun devam ediyor. Tesiste gelecekte üretilecek yeni bir model tahsis edilmemesinin üzerine çalışanlar iş bırakmış ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Fabrika yönetimi, çalışanların 200 civarında otomobilin anahtarlarını teslim etmediği sürece üretim yapmayacaklarını duyurdu. 

Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi, Volkswagen Grubu tarafından tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmemesinin ardından çalışanlarla yaşanan gerilim sonrası alınan son karaları açıkladı. Yönetim, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını bildirdi. Öte yandan fabrika önünde bu sabah saatlerinde toplanan 150 kadar işçi, yönetimi protesto etti.

ÜRETİMİ MEKSİKA'YA KAYDIRIYOR 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi fabrikasında kriz! İşçiler araçların anahtarlarına el koydu, üretim durdu - 1. Resim

ÜRETİM İÇİN YENİ MODEL BELİRLENMEDİ 

Audi yönetimi, geçen hafta da Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti. Çalışanlar fabrikada üretim için yeni bir model belirlenmesini bekliyordu. Bu durum ve geleceklerine yönelik belirsizlik fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Geçen hafta fabrikada normal üretim yapmaya yeterli çalışan işbaşı yapmamıştı.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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