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Ekonomi

Bakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkari'yi işaret etti: "Madencilikte merkez olacak"

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Bakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkari'yi işaret etti:
Fotoğraf Başlığı Bakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari'nin yer altı kaynakları ve genç nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, kentin madencilikte merkez haline getirileceğini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Hakkari'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzyılında enerji ve tabii kaynaklar alanında yeni bir vizyon ve politikayla hareket ettiklerini söyledi.

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Hakkari'nin uzun süredir ziyaret etmeyi planladıkları illerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı kapsamında kendi sorumluluk alanlarımızda önemli hedefler belirledik. Hakkari'nin de Türkiye Yüzyılı'ndaki hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı ve programlarımızı inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak
Başlık ResmiBakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak

ŞIRNAK'TAN SONRA SIRA HAKKARİ'DE

Bölgedeki illerin sahip olduğu potansiyellerin ortaya çıkarılması halinde önemli bir gelişim sürecinin yaşanacağını ifade eden Bakan Bayraktar, her ilin kendine özgü değerleri bulunduğunu söyledi.

Şırnak'ın son yıllarda önemli bir değişim yaşadığına dikkat çeken Bayraktar, Hakkari'nin de sahip olduğu yer altı kaynaklarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelebileceğini belirtti.
Bakan Bayraktar, "Hakkari bizim açımızdan madencilikte bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var" dedi.

Bakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak
Başlık ResmiBakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak

ŞEHRİN İKİ BÜYÜK GÜCÜNE VURGU YAPTI

Hakkari'nin iki önemli gücünün bulunduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, bunlardan birinin yer altındaki tabii kaynaklar, diğerinin ise genç nüfus olduğunu söyledi.

Özellikle 15-40 yaş arasındaki genç nüfusun önemli bir insan kaynağı olduğuna işaret eden Bayraktar, bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak
Başlık ResmiBakan Bayraktar Şırnak örneğini verdi, Hakkariyi işaret etti: Madencilikte merkez olacak

Yer altı kaynakları ile genç nüfusun birlikte değerlendirilmesinin Hakkari'nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, elde edilen imkanların adil şekilde paylaşılmasıyla kentin önünün açılacağını kaydetti. Bayraktar valilik ziyaretinin ardından programını sürdürdü.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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