Bakan beklenen müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplarda 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Yumaklı, 1 milyar 479 milyon 141 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin dört gözler beklediği açıklamayı yaptı. Buna göre, 6 kalemde destek ödemesi hesaplara bugün yatacak.

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"HAYIRLI OLSUN"

Bakan Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "1 milyar 479 milyon 141 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Ödeme yapılacak destekler şöyle:

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 1 milyar 200 milyon TL

Büyükbaş Hayvan (Besi) Desteği: 175 milyon 989 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 81 milyon 101 bin TL

Lisanslı Depolarda Ürün Kira, Nakliye Analiz Desteği: 12 milyon 875 bin 62 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 8 milyon 324 bin 976 TL

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyon Desteği: 850 bin 962 TL

Toplam: 1 milyar 479 milyon 141 bin TL