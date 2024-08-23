Bakan beklenen müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplarda
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Yumaklı, 1 milyar 479 milyon 141 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin dört gözler beklediği açıklamayı yaptı. Buna göre, 6 kalemde destek ödemesi hesaplara bugün yatacak.
"HAYIRLI OLSUN"
Bakan Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "1 milyar 479 milyon 141 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
Ödeme yapılacak destekler şöyle:
Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 1 milyar 200 milyon TL
Büyükbaş Hayvan (Besi) Desteği: 175 milyon 989 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 81 milyon 101 bin TL
Lisanslı Depolarda Ürün Kira, Nakliye Analiz Desteği: 12 milyon 875 bin 62 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 8 milyon 324 bin 976 TL
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyon Desteği: 850 bin 962 TL
Toplam: 1 milyar 479 milyon 141 bin TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi